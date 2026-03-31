Туск: угорське керівництво давно вийшло з ЄС, на відміну від Угорщини

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Угорщина "є і буде" країною ЄС, на відміну від свого теперішнього керівництва, яке "давно вийшло звідти".

"Угорщина є і буде у Європейському Союзі. А Віктор Орбан і його очільник МЗС давно вийшли з Європи", – написав Дональд Туск.

Hungary is and will be in the European Union. Victor Orbán and his foreign minister left Europe long ago. – Donald Tusk (@donaldtusk) March 31, 2026

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше прирівняв передвиборчу підтримку Орбана до допомоги Росії – у контексті внутрішньої політичної суперечки з президентом Каролем Навроцьким, який нещодавно їздив у Будапешт.

Нагадаємо, за два тижні в Угорщині відбудуться парламентські вибори, за підсумками яких багаторічний прем’єр країни Віктор Орбан може програти опозиційній "Тисі" на чолі з Петером Мадяром.

Проте у ЄС обговорюють і варіанти дій на випадок, якщо Орбану вдасться втримати владу і Угорщина продовжить перешкоджати важливим рішенням Євросоюзу.