Туск: угорське керівництво давно вийшло з ЄС, на відміну від Угорщини

Новини — Вівторок, 31 березня 2026, 19:07 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Угорщина "є і буде" країною ЄС, на відміну від свого теперішнього керівництва, яке "давно вийшло звідти". 

Як повідомляє "Європейська правда", короткий допис він опублікував у своєму X.

"Угорщина є і буде у Європейському Союзі. А Віктор Орбан і його очільник МЗС давно вийшли з Європи", – написав Дональд Туск. 

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше прирівняв передвиборчу підтримку Орбана до допомоги Росії – у контексті внутрішньої політичної суперечки з президентом Каролем Навроцьким, який нещодавно їздив у Будапешт. 

Нагадаємо, за два тижні в Угорщині відбудуться парламентські вибори, за підсумками яких багаторічний прем’єр країни Віктор Орбан може програти опозиційній "Тисі" на чолі з Петером Мадяром. 

Читайте детальніше про те, як події останнього тижня покращили шанси опозиції на виборах: Як історія про "зраду", репресії та гроші з Росії перевернула Угорщину.

Проте у ЄС обговорюють і варіанти дій на випадок, якщо Орбану вдасться втримати владу і Угорщина продовжить перешкоджати важливим рішенням Євросоюзу.

