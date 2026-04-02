Швеція закупить системи захисту від дронів на понад 700 млн євро

Швеція виділяє 8,7 мільярда крон (794 млн євро) на закупівлю системи боротьби з безпілотниками Gute II.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон, передає SVT.

Gute II – це радіолокаційно-гарматна система, яку можна встановлювати стаціонарно або на транспортних засобах. Вона призначена для захисту військових підрозділів, а також критичної інфраструктури, такої як атомні електростанції або залізничні вузли.

Система являє собою комбінацію компонентів від кількох різних компаній. Зі шведського боку в ній беруть участь Bae Systems та Saab.

"Зараз важливіше, ніж будь-коли, інвестувати в можливості протиповітряної оборони. Захист від загроз з повітря є пріоритетом для уряду, і ми укладемо більше угод для зміцнення шведської оборони", – заявив Йонсон.

Поставки системи очікуються у 2027–2028 роках.

Раніше цього року шведський уряд представив інвестиції у розмірі 15 млрд шведських крон (1,3 млрд євро) у протиповітряну оборону.

Писали також, що Швеція витратить 4 млрд крон (близько $437 млн) на безпілотні системи, які поставлять протягом наступних двох років.

У вересні стало відомо, що Швеція придбає у Польщі переносні зенітні ракетні комплекси Piorun на суму 3 млрд шведських крон (близько 320 тисяч доларів).