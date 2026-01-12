Укр Рус Eng

Швеція витратить понад $400 млн на безпілотні системи

Новини — Понеділок, 12 січня 2026, 17:07 — Уляна Кричковська

Швеція витратить 4 млрд крон (близько $437 млн) на безпілотні системи, які поставлять протягом наступних двох років.

Про це заявив на щорічній конференції з питань оборони Швеції у понеділок, 12 січня, міністр оборони Пал Йонсон, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Швеція придбає безпілотні системи, включно із безпілотними літаками дальнього радіуса дії, системи електронної боротьби та безпілотні літаки спостереження, а також безпілотні літаки морського спостереження та розмінування.

"Ніхто не знає, як буде виглядати наступна війна, але одне ясно: майбутнє поле бою буде характеризуватися безпілотними системами та дальністю дії", – заявив Йонсон.

Він наголосив: той, хто цього не розуміє – загине або зазнає поразки. 

Напередодні Йонсон заявив, що Швеція витратить 15 млрд шведських крон ($1,6 млрд) на протиповітряну оборону, спрямовану в першу чергу на захист цивільного населення та цивільної інфраструктури.

Як повідомлялось, шведський уряд у 2026 році планує збільшити витрати на оборону на 26,6 млрд крон ($2,9 млрд), наближаючись до цільового показника НАТО.

Наприкінці листопада 2025 року писали, що Збройні сили Швеції планують придбати додаткові засоби протиповітряної оборони на загальну суму 3,5 мільярда шведських крон.

Швеція
