Швеция закупит системы защиты от дронов более чем на 700 млн евро

Швеция выделяет 8,7 миллиарда крон (794 млн евро) на закупку системы борьбы с беспилотниками Gute II.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр обороны страны Пол Йонсон, передает SVT.

Gute II – это радиолокационно-пушечная система, которую можно устанавливать стационарно или на транспортных средствах. Она предназначена для защиты военных подразделений, а также критической инфраструктуры, такой как атомные электростанции или железнодорожные узлы.

Система представляет собой комбинацию компонентов от нескольких разных компаний. Со шведской стороны в ней участвуют Bae Systems и Saab.

"Сейчас важнее, чем когда-либо, инвестировать в возможности противовоздушной обороны. Защита от угроз с воздуха является приоритетом для правительства, и мы заключим больше сделок для укрепления шведской обороны", – заявил Йонсон.

Поставки системы ожидаются в 2027–2028 годах.

Ранее в этом году шведское правительство представило инвестиции в размере 15 млрд шведских крон (1,3 млрд евро) в противовоздушную оборону.

Писали также, что Швеция потратит 4 млрд крон (около $437 млн) на беспилотные системы, которые поставят в течение следующих двух лет.

В сентябре стало известно, что Швеция приобретет у Польши переносные зенитные ракетные комплексы Piorun на сумму 3 млрд шведских крон (около 320 тысяч долларов).