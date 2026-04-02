Глава МЗС Естонії: Європа також потребує гарантій безпеки від України
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна впевнений, що Європа потребує гарантій безпеки від України, враховуючи її унікальний досвід ведення війни.
Про це, як пише "Європейська правда", він написав в X.
Глава естонського МЗС заявив, що зараз настав історичний момент для того, щоб інтегрувати Україну в ЄС та НАТО. За його словами, таке рішення стане гарантією безпеки як для України, так і для всієї Європи.
"НАТО говорить не лише про те, що ми маємо надати гарантії безпеки Україні, але й про те, що наш регіон потребує гарантій безпеки від України, оскільки Україна зараз є найбільшою, найефективнішою та найдосвідченішою військовою силою в нашому регіоні", – наголосив міністр.
На думку Тсахкни, рішення лишити Україну у "сірій зоні" лише дасть Росії можливість продовжувати свою агресію на європейському континенті.
"Тому ми маємо розглядати це комплексно, адже ці "сірі зони", країни-нейтрали чи буферні зони, як би ми їх не називали, – це лише зелене світло для Путіна продовжувати агресію проти Європи. Тож нам слід усвідомити, що це також і наша можливість: Україна зараз бореться не лише за себе та свою свободу, а й дає нам час налагодити нову структуру європейської безпеки", – додав міністр.
Нагадаємо, 1 квітня президент Володимир Зеленський після переговорів з представниками американського лідера Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером заявив, що сторони домовилися посилити гарантії безпеки для України.
25 березня український президент заявив, що США пропонують Києву свої гарантії безпеки лише в обмін на виведення українських військ з неокупованої частини Донбасу.
Після цього державний секретар США Марко Рубіо назвав неправдивими слова українського президента.
А Зеленський своєю чергою наполягає, що під час перемовного процесу США сигналізували про готовність надати свої гарантії безпеки після того, як ЗСУ вийдуть з Донбасу.