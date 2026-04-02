Глава МИД Эстонии: Европа также нуждается в гарантиях безопасности от Украины

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна уверен, что Европа нуждается в гарантиях безопасности от Украины, учитывая ее уникальный опыт ведения войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в X.

Глава эстонского МИД заявил, что сейчас настал исторический момент для того, чтобы интегрировать Украину в ЕС и НАТО. По его словам, такое решение станет гарантией безопасности как для Украины, так и для всей Европы.

"НАТО говорит не только о том, что мы должны предоставить гарантии безопасности Украине, но и о том, что наш регион нуждается в гарантиях безопасности от Украины, поскольку Украина сейчас является самой большой, эффективной и опытной военной силой в нашем регионе", – подчеркнул министр.

По мнению Тсахкны, решение оставить Украину в "серой зоне" только даст России возможность продолжать свою агрессию на европейском континенте.

"Поэтому мы должны рассматривать это комплексно, ведь эти "серые зоны", страны-нейтралы или буферные зоны, как бы мы их не называли, – это лишь зеленый свет для Путина продолжать агрессию против Европы. Поэтому нам следует осознать, что это также и наша возможность: Украина сейчас борется не только за себя и свою свободу, но и дает нам время наладить новую структуру европейской безопасности", – добавил министр.

Напомним, 1 апреля президент Владимир Зеленский после переговоров с представителями американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что стороны договорились усилить гарантии безопасности для Украины.

25 марта украинский президент заявил, что США предлагают Киеву свои гарантии безопасности только в обмен на вывод украинских войск с неоккупированной части Донбасса.

После этого государственный секретарь США Марко Рубио назвал неправдивыми слова украинского президента.

А Зеленский в свою очередь настаивает, что во время переговорного процесса США сигнализировали о готовности предоставить свои гарантии безопасности после того, как ВСУ выйдут из Донбасса.