Між Будапештом і Брюсселем спалахнув новий конфлікт за 10 днів до виборів

Угорський уряд стверджує, що Європейська комісія вимагає від Будапешта скасування захищених цін на пальне, але прем’єр Віктор Орбан заявив, що не буде підпорядковуватись вимогам Брюсселя.

Про це Орбан розповів у відео, розміщеному у четвер на його Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Це черговий конфлікт між угорським урядом та ЄС, що спалахнув за 10 днів до парламентських виборів, до яких Орбан веде свою партію на гаслах про боротьбу з Брюсселем.

Орбан заявив, що Будапешт отримав "черговий лист із погрозами від Європейської комісії".

"Тепер Брюссель вимагає, щоб ми не продавали пальне угорцям дешевше, ніж іноземцям. Але в Брюсселі теж мають зрозуміти, що Угорщина одночасно бореться з українською нафтовою блокадою та глобальною енергетичною кризою, яка вже стукає у двері. Ми, угорці, не можемо прийняти, що в цій ситуації комісія замість допомоги знову нападає", – заявив Орбан.

Він сказав, що не дозволить, аби угорські сім’ї "розплачувалися за шантаж українців".

"Тому сьогодні я повідомляю голові комісії, що Угорщина збереже систему захищених цін на пальне. А захищені ціни й надалі будуть доступні лише для угорських сімей, угорських підприємств та угорських фермерів. Європа й надалі залишається союзом націй, а не імперією, керованою з Брюсселя", – сказав Орбан.

9 березня Віктор Орбан оголосив, що внаслідок ситуації на Близькому Сході та іранської кризи, а також через нафтову блокаду з боку України міжнародні ціни на нафту різко зросли, тому уряд запроваджує фіксовані ціни. При чому пільгові ціни поширюються виключно на транспортні засоби з угорськими номерними знаками.

31 березня стало відомо, що Словаччина відкинула заклик Брюсселя скасувати заходи, які передбачають різне ціноутворення на заправках для автомобілів з іноземною та словацькою реєстрацією.