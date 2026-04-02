Между Будапештом и Брюсселем возник новый конфликт за 10 дней до выборов

Венгерское правительство утверждает, что Европейская комиссия требует от Будапешта отмены защищенных цен на топливо, но премьер-министр Виктор Орбан заявил, что не будет подчиняться требованиям Брюсселя.

Об этом Орбан рассказал в видео, размещенном в четверг на его странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Это очередной конфликт между венгерским правительством и ЕС, разгоревшийся за 10 дней до парламентских выборов, к которым Орбан ведет свою партию под лозунгами о борьбе с Брюсселем.

Орбан заявил, что Будапешт получил "очередное письмо с угрозами от Европейской комиссии".

"Теперь Брюссель требует, чтобы мы не продавали топливо венграм дешевле, чем иностранцам. Но в Брюсселе тоже должны понять, что Венгрия одновременно борется с украинской нефтяной блокадой и глобальным энергетическим кризисом, который уже стучится в дверь. Мы, венгры, не можем принять, что в этой ситуации комиссия вместо помощи снова нападает", – заявил Орбан.

Он сказал, что не позволит, чтобы венгерские семьи "рассчитывались за шантаж украинцев".

"Поэтому сегодня я сообщаю председателю комиссии, что Венгрия сохранит систему защищенных цен на топливо. А защищенные цены и в дальнейшем будут доступны только для венгерских семей, венгерских предприятий и венгерских фермеров. Европа и в дальнейшем остается союзом наций, а не империей, управляемой из Брюсселя", – сказал Орбан.

9 марта Виктор Орбан объявил, что вследствие ситуации на Ближнем Востоке и иранского кризиса, а также из-за нефтяной блокады со стороны Украины международные цены на нефть резко выросли, поэтому правительство вводит фиксированные цены. При этом льготные цены распространяются исключительно на транспортные средства с венгерскими номерными знаками.

31 марта стало известно, что Словакия отвергла призыв Брюсселя отменить меры, предусматривающие разное ценообразование на заправках для автомобилей с иностранной и словацкой регистрацией.