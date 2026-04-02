Австрія відхилила запити США на військові польоти в рамках операцій в Ірані

США робили запити на польоти через територію Австрії в рамках військової операції в Ірані, але отримали відмову.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Австрія стала останньою країною, яка ризикує наразитися на гнів президента США після того, як речник міністерства оборони підтвердив, що відхилив усі запити США на військові польоти, пов'язані з війною в Ірані.

"Запити дійсно були, і вони були відхилені з самого початку", – сказав полковник Міхаель Бауер, додавши, що кожного разу, коли подібний запит "стосується країни, яка перебуває у стані війни, він відхиляється".

Раніше президент США Дональд Трамп виступив із суперечливими заявами щодо НАТО, заявивши, що йому не потрібна допомога від союзників у операціях проти Ірану, і водночас звинувачуючи їх у бездіяльності.

Напередодні Трамп заявив, що він серйозно розглядає можливість виходу США зі складу Альянсу.

Ці слова прозвучали після кількох тижнів критики від Трампа в бік союзників через їхню відмову брати участь у військовій операції з розблокування Ормузької протоки.