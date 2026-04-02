Австрия отклонила запросы США на военные полеты в рамках операций в Иране

США делали запросы на полеты через территорию Австрии в рамках военной операции в Иране, но получили отказ.

Австрия стала последней страной, которая рискует подвергнуться гневу президента США после того, как представитель министерства обороны подтвердил, что отклонил все запросы США на военные полеты, связанные с войной в Иране.

"Запросы действительно были, и они были отклонены с самого начала", – сказал полковник Михаэль Бауэр, добавив, что каждый раз, когда подобный запрос "касается страны, которая находится в состоянии войны, он отклоняется".

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с противоречивыми заявлениями относительно НАТО, заявив, что ему не нужна помощь от союзников в операциях против Ирана, и одновременно обвиняя их в бездействии.

Накануне Трамп заявил, что он серьезно рассматривает возможность выхода США из состава Альянса.

Эти слова прозвучали после нескольких недель критики от Трампа в сторону союзников из-за их отказа участвовать в военной операции по разблокированию Ормузского пролива.