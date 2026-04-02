Орбан закликає негайно зняти санкції з російської енергетики

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що з огляду на енергетичну кризу ЄС повинен негайно зняти санкції, накладені на російську енергетику.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Угорський прем'єр відреагував на допис прем'єра Польщі Дональда Туска, де той також згадав і про блокування Орбаном кредиту для України.

"Європа прямує до однієї з найтяжчих економічних криз у своїй історії. Світ стикається з серйозною енергетичною кризою. Європа у великій небезпеці. Єдиний вихід – зняти санкції, накладені на російську енергетику. Негайно. Ми повинні думати не про Путіна, а про нашу власну країну і наші народи. Замість того, щоб розпалювати війну, полюби і врятуй свою країну, Дональде!", – написав Орбан.

Як повідомляла "Європейська правда", для завершення технічної підготовки до надання Україні позики у розмірі 90 млрд євро у 2026-2027 роках, окрім змін до довгострокового бюджету ЄС, заблокованих Угорщиною, Євросоюз має затвердити ще три важливих документи.

1 квітня Єврокомісія вже затвердила Стратегію фінансування України на 2026 рік та передала її на ухвалення в Раду ЄС.

Нагадаємо, 19 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

