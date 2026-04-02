Орбан призывает немедленно снять санкции с российской энергетики

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что учитывая энергетический кризис ЕС должен немедленно снять санкции, наложенные на российскую энергетику.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Венгерский премьер отреагировал на сообщение премьера Польши Дональда Туска, где тот также упомянул и о блокировании Орбаном кредита для Украины.

"Европа движется к одному из самых тяжелых экономических кризисов в своей истории. Мир сталкивается с серьезным энергетическим кризисом. Европа в большой опасности. Единственный выход – снять санкции, наложенные на российскую энергетику. Немедленно. Мы должны думать не о Путине, а о нашей собственной стране и наших народах. Вместо того, чтобы разжигать войну, полюби и спаси свою страну, Дональд!", – написал Орбан.

Как сообщала "Европейская правда", для завершения технической подготовки к предоставлению Украине займа в размере 90 млрд евро в 2026-2027 годах, кроме изменений в долгосрочный бюджет ЕС, заблокированных Венгрией, Евросоюз должен утвердить еще три важных документа.

1 апреля Еврокомиссия уже утвердила Стратегию финансирования Украины на 2026 год и передала ее на принятие в Совет ЕС.

Напомним, 19 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

