Туск про останні дії Трампа й Орбана: виглядає як мрія Путіна

Новини — Четвер, 2 квітня 2026, 12:11 — Ольга Ковальчук

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував останні події у світі, зокрема погрози США вийти з НАТО та зупинити допомогу Україні, назвавши це "планом мрій" правителя РФ Владіміра Путіна.

Як пише "Європейська правда", він написав на платформі X.

У своєму дописі Туск згадав і про рішення США послабити санкції проти російської нафти, а також блокування кредиту ЄС для України Угорщиною. 

"Загроза розпаду НАТО, послаблення санкцій проти Росії, масштабна енергетична криза в Європі, припинення допомоги Україні та блокування Орбаном кредиту для Києва – все це схоже на план мрії Путіна", – написав польський прем’єр.

Напередодні видання Financial Times повідомило, нібито президент США Дональд Трамп пригрозив європейським союзникам припинити постачання зброї Україні за програмою PURL, якщо вони не приєднаються до операції з розблокування Ормузької протоки.

Того ж дня Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО у зв’язку з їхньою позицією щодо війни США в Ірані.

Утім, за даними ЗМІ, у Конгресі Сполучених Штатів та Пентагоні заявили про відсутність обговорень виходу США з НАТО, а в самому Альянсі вважають блефом погрози глави Білого дому розірвати стосунки з блоком.

