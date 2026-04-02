Полиция усилит меры безопасности в Париже после попытки теракта возле банка США

Франция усилила меры безопасности на важных объектах в Париже после того, как правоохранителям удалось предотвратить взрыв в офисах Bank of America.

Об этом сообщили в полиции Парижа, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Полиция заявила, что такие меры вызваны повышенной "террористической угрозой".

В связи с этим правоохранители заявили, что усилили охрану вокруг религиозных и культурных объектов, дипломатических помещений и некоторых экономических объектов, а также по всему городу.

Напомним, утром 28 марта парижские полицейские заметили двух человек, которые несли сумку с взрывным устройством к зданию Bank of America в 8-м округе французской столицы.

1 апреля Национальная антитеррористическая прокуратура Франции объявила о начале расследования в отношении "террористической преступной группы" после сорванного нападения на американский банк в Париже.

В тот же день во Франции мужчину, подозреваемого в посредничестве между организаторами и исполнителями неудавшегося нападения у здания Bank of America в Париже, обвинили в "преступном террористическом сговоре" и поместили под стражу.