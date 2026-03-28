ЗМІ: поліція Парижа в останню мить запобігла вибуху біля банку США

Французька поліція запобігла вибуху біля американського банку в Парижі рано в суботу, затримавши людину, яка збиралася привести в дію саморобний вибуховий пристрій.

Про це повідомило агентство AFP, пише "Європейська правда".

Посадовці та джерела, наближені до справи, розповіли, що інцидент стався близько 3:30 ранку перед будівлею Bank of Amerika в престижному 8-му окрузі неподалік Єлисейських полів. Поліцейські схопили підозрюваного одразу після того, як він приніс пристрій, виготовлений із п’яти літрів рідини, ймовірно пального, та системи запалювання.

Після затримання він заявив, що є неповнолітнім і громадянином Сенегалу, хоча його особу ще перевіряють.

Разом із ним був ще один чоловік, який утік, коли прибули правоохоронці.

За попередньою оцінкою, у запалювальному компоненті містилося 650 грамів вибухової речовини; весь пристрій передали до криміналістичної лабораторії поліції Парижа для аналізу.

Антитерористична прокуратура Франції одразу взяла справу під контроль і підтвердила, що затриманий перебуває під вартою. Розслідування стосується спроби завдати шкоди за допомогою вогню або інших небезпечних засобів у зв’язку з терористичною діяльністю та участі в терористичній змові.

До розслідування залучені судова поліція Парижа та служба внутрішньої безпеки Франції.

За словами джерела, підозрюваний стверджував, що його завербували через застосунок для обміну повідомленнями, пообіцявши 600 євро за виконання завдання. Під час затримання він збирався підпалити пристрій запальничкою. Інше джерело повідомило, що його спільник відійшов убік, імовірно щоб зафіксувати злочин на мобільний телефон.

Представник банку заявив, що установі відомо про ситуацію і вона контактує з французькою владою.

Після початку війни на Близькому Сході європейські країни перебувають у стані підвищеної готовності через можливі напади на іранських опозиціонерів, єврейські місця богослужіння та об’єкти, пов’язані зі Сполученими Штатами й Ізраїлем.

У середині березня Державний департамент Сполучених Штатів доручив усім дипломатичним представництвам США по всьому світу негайно провести оцінку стану безпеки, посилаючись на поточну ситуацію на Близькому Сході.

У ніч проти неділі 8 березня стався вибух під дверима посольства США в Осло.