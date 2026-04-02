Спікер Ради обіцяє впровадити всі реформи, необхідні для вступу в ЄС до 2027 року

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук у розмові з керівництвом парламенту Нідерландів підтвердив готовність впровадити всі необхідні реформи, щоб завершити підготовку до вступу в ЄС до 2027 року.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook за результатами відеоконференції з президенткою Сенату Нідерландів Мей Лі Вос та президентом Палати представників Томом ван Кампеном, передає "Європейська правда".

За словами Стефанчука, ця розмова підтвердила: підтримка України й надалі залишатиметься послідовною та дієвою.

Під час розмови він заявив, що українська сторона цінує послідовну підтримку Нідерландами європейської інтеграції України.

"Підтвердив, що ми готові впровадити всі необхідні реформи, щоб завершити підготовку до вступу до ЄС до 2027 року, і розраховуємо на підтримку Нідерландів у питанні якнайшвидшого розблокування переговорного процесу", – написав Стефанчук.

За його словами, нідерландська сторона відзначила продуктивну роботу Верховної Ради України в умовах війни.

Нагадаємо, ЄС передав Україні проєкти переговорних позицій за трьома кластерами у рамках механізму технічного просування України у перемовинах про вступ до ЄС – фронтлоудингу.

Як повідомляла "Європейська правда", 11 грудня у Львові, на неформальному засіданні Ради з загальних справ, ЄС оголосив про запуск нового формату технічних переговорів з Україною, які не залежать від угорського вето.

