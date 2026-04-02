Спикер Рады обещает внедрить все реформы, необходимые для вступления в ЕС до 2027 года

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в разговоре с руководством парламента Нидерландов подтвердил готовность внедрить все необходимые реформы, чтобы завершить подготовку к вступлению в ЕС до 2027 года.

Об этом он написал на своей странице в Facebook по результатам видеоконференции с президентом Сената Нидерландов Мэй Ли Вос и президентом Палаты представителей Томом ван Кампеном, передает "Европейская правда".

По словам Стефанчука, этот разговор подтвердил: поддержка Украины и в дальнейшем будет оставаться последовательной и действенной.

Во время разговора он заявил, что украинская сторона ценит последовательную поддержку Нидерландами европейской интеграции Украины.

"Подтвердил, что мы готовы внедрить все необходимые реформы, чтобы завершить подготовку к вступлению в ЕС до 2027 года, и рассчитываем на поддержку Нидерландов в вопросе скорейшего разблокирования переговорного процесса", – написал Стефанчук.

По его словам, нидерландская сторона отметила продуктивную работу Верховной Рады Украины в условиях войны.

Напомним, ЕС передал Украине проекты переговорных позиций по трем кластерам в рамках механизма технического продвижения Украины в переговорах о вступлении в ЕС – фронтлоудинга.

Как сообщала "Европейская правда", 11 декабря во Львове, на неформальном заседании Совета по общим делам, ЕС объявил о запуске нового формата технических переговоров с Украиной, которые не зависят от венгерского вето.

