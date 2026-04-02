У Британії вважають, що Іран взяв світову економіку в заручники

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер вважає, що завдяки блокуванню Ормузької протоки – Іран зумів взяти світову економіку в заручники.

Про це вона сказала під час зустрічі, яка була скликана для обговорення питання Ормузької протоки, цитує BBC, пише "Європейська правда".

У четвер, 2 квітня, у віртуальних переговорах взяли участь представники понад 40 країн; ці переговори були оголошені початком зусиль зі створення коаліції, здатної убезпечити морський коридор Перської затоки.

"Іран зумів захопити міжнародний морський маршрут, щоб взяти світову економіку в заручники", – заявила Купер.

Вона наголосила, що це завдає удару по торговельних шляхах Кувейту, Бахрейну, Катару, ОАЕ, Саудівської Аравії, Оману та Іраку, а це означає, що страждають поставки скрапленого природного газу до Азії, добрив до Африки та авіаційного палива для всього світу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив із суперечливими заявами щодо НАТО, заявивши, що йому не потрібна допомога від союзників у операціях проти Ірану, і водночас звинувачуючи їх у бездіяльності через небажання долучитись на боці США, зокрема, для розблокування Ормузької протоки.

Трамп заявив, що він серйозно розглядає можливість виходу США зі складу Альянсу.

Франція відреагувала на ці погрози заявою, що НАТО був створений для забезпечення безпеки в євроатлантичному регіоні, а не для операцій в Ормузькій протоці.