В Великобритании считают, что Иран взял мировую экономику в заложники

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер считает, что благодаря блокированию Ормузского пролива Иран сумел взять мировую экономику в заложники.

Об этом она заявила во время встречи, созванной для обсуждения вопроса об Ормузском проливе, цитирует BBC, пишет "Европейская правда".

В четверг, 2 апреля, в виртуальных переговорах приняли участие представители более 40 стран; эти переговоры были объявлены началом усилий по созданию коалиции, способной обеспечить безопасность морского коридора Персидского залива.

"Иран сумел захватить международный морской маршрут, чтобы взять мировую экономику в заложники", – заявила Купер.

Она подчеркнула, что это наносит удар по торговым путям Кувейта, Бахрейна, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Омана и Ирака, а это означает, что страдают поставки сжиженного природного газа в Азию, удобрений в Африку и авиационного топлива для всего мира.

Напомним, президент США Дональд Трамп выступил с противоречивыми заявлениями в отношении НАТО, заявив, что ему не нужна помощь союзников в операциях против Ирана, и в то же время обвиняя их в бездействии из-за нежелания присоединиться на стороне США, в частности, для разблокирования Ормузского пролива.

Трамп заявил, что он серьезно рассматривает возможность выхода США из состава Альянса.

Франция отреагировала на эти угрозы заявлением, что НАТО был создан для обеспечения безопасности в евроатлантическом регионе, а не для операций в Ормузском проливе.