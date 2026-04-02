Переможець норвезької олімпіади з математики задонатив усю свою премію Україні

Переможець національної норвезької олімпіади з математики передав усю суму своєї грошової премії на підтримку України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму дописі подяки у соцмережах повідомило МЗС України.

Скомантас Урбонас, який виграв 15 тисяч норвезьких крон – приблизно 1330 євро – своєю перемогою у національній олімпіаді з математики, вирішив передати усю суму на підтримку сил оборони України та української системи охорони здоров’я.

🇺🇦🇳🇴 Skomantas Urbonas, winner of Norway’s National Mathematics Competition, donated his entire prize of 15,000 kroner to support the Ukrainian military and healthcare system.



"Я завжди згадую фразу, що зло може перемогти тільки тоді, коли хороші люди нічого не роблять. Тож я відчував, що моє досягнення буде мати більше значення, якщо воно посприяє перемозі України", – цитують Скомантаса в дописі МЗС.

У Міністерстві закордонних справ висловили подяку усім благодійникам, які підтримують Україну. Подарунок від Скомантаса Урбонаса прийняв посол України у Норвегії Олексій Гавриш, він подякував йому за принципову позицію і внесок у боротьбу з російською агресією.

Нагадаємо, у розпал критичної ситуації в енергосистемі України взимку 2026 року чеська волонтерська ініціатива "Подарунок для Путіна"за п’ять днів зібрала понад 5 млн євро на генератори для Києва. Раніше у грудні анонімний благодійник переказав ініціативі 4 млн євро, які вирішили розподілити між низкою проєктів.

У Литві до 4-ї річниці повномасштабної війни кампанія на підтримку України Radarom! зібрала 4 млн євро на роботизовані системи.