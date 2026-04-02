Победитель норвежской олимпиады по математике задонатил свою премию Украине

Победитель национальной норвежской олимпиады по математике передал всю сумму своей денежной премии в поддержку Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем посте благодарности в соцсетях сообщил МИД Украины.

Скомантас Урбонас, который выиграл 15 тысяч норвежских крон – примерно 1330 евро – своей победой в национальной олимпиаде по математике, решил передать всю сумму в поддержку сил обороны Украины и украинской системы здравоохранения.

🇺🇦🇳🇴 Skomantas Urbonas, winner of Norway’s National Mathematics Competition, donated his entire prize of 15,000 kroner to support the Ukrainian military and healthcare system.



💬 “I’ve always heard that evil can only prevail when good people do nothing. That’s why I felt that… pic.twitter.com/yaSs9Cx6fx – MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) April 2, 2026

"Я всегда вспоминаю фразу, что зло может победить только тогда, когда хорошие люди ничего не делают. Поэтому я чувствовал, что мое достижение будет иметь большее значение, если оно поспособствует победе Украины", – цитируют Скомантаса в посте МИД.

В Министерстве иностранных дел выразили благодарность всем благотворителям, которые поддерживают Украину. Подарок от Скомантаса Урбонаса принял посол Украины в Норвегии Алексей Гавриш, он поблагодарил его за принципиальную позицию и вклад в борьбу с российской агрессией.

Напомним, в разгар критической ситуации в энергосистеме Украины зимой 2026 года чешская волонтерская инициатива "Подарок для Путина" за пять дней собрала более 5 млн евро на генераторы для Киева. Ранее в декабре анонимный благотворитель перевел инициативе 4 млн евро, которые решили распределить между рядом проектов.

В Литве к 4-й годовщине полномасштабной войны кампания в поддержку Украины Radarom! собрала 4 млн евро на роботизированные системы.