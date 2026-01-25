Чеські активісти зібрали понад 3 мільйони євро на генератори для Києва

Чеська ініціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") за 4 дні зібрала понад 3,8 мільйона євро на генератори для Києва.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті ініціативи.

Збір під назвою SOS Kyjev оголосили ввечері 21 січня. За перші дві доби волонтерам вдалося зібрати майже мільйон євро.

Через рекордну суму донатів його постійну продовжували. Згодом цільову суму змінили на 100 мільйонів чеських крон (4 млн євро).

Співорганізатор ініціативи Darek pro Putina Мартін Ондрачек повідомив, що кошти поступово передають фонду Сергія Притули, який займатиметься закупівлею генераторів для потреб Києва.

Нагадаємо, у Польщі збір на підтримку Києва "тепло з Польщі" за шість днів зібрав 5 млн злотих (60 млн гривень).

Перші придбані генератори вже відправили до Києва.

У п’ятницю Європейська комісія оголосила про передачу Україні 447 резервних генераторів.