В правительстве Франции опасаются роста террористической угрозы на фоне войны на Ближнем Востоке

В правительстве Франции видят риски "прямого влияния" войны на Ближнем Востоке на террористическую угрозу для страны.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Себастьен Лекорню заявил, что война на Ближнем Востоке может иметь непосредственное влияние на безопасность во Франции, в частности усилить террористическую угрозу.

"Было бы обманом говорить, что для нас на нашей территории нет никакого влияния. И это вопрос для значительного беспокойства соответствующих государственных служб", – сказал Лекорню.

Он сообщил, что глава МВД поручил префектам усилить меры безопасности вокруг религиозных учреждений на Пасху – которая у католиков и протестантов в этом году совпадает с еврейским Песахом.

Лекорню отметил, что и война на Ближнем Востоке, и продолжающаяся российско-украинская война порождают гибридные угрозы для Франции, назвав кибератаки как наиболее распространенное проявление.

"Особенность Ближнего Востока в том, что это может порождать определенные формы терроризма, в том числе новые", – сказал премьер.

Также он предполагает, что иранские спецслужбы могут попытаться использовать подконтрольные им группировки для определенных недружественных действий.

Последний опрос показал, что 87% французов обеспокоены войной на Ближнем Востоке и ее влиянием на собственную жизнь. 82% считают, что эти события усиливают террористическую угрозу для Франции.

В Париже усилили меры безопасности на важных объектах после того, как правоохранители сорвали нападение на Bank of America.