Центризбирком Болгарии обнародовал результаты подсчета 22,25% протоколов, в соответствии с которыми партия "Прогрессивная Болгария" пророссийского экспрезидента Румена Радева получает 44,24% голосов. С учетом перераспределения голосов такой результат может обеспечить Советовое единоличное большинство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Центризбиркома Болгарии.

Согласно результатам подсчета 22,25% протоколов, на втором месте – прозападный блок "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" (15,41%). На третьем месте – блок ГЕРБ – СДС (12,45%).

Также в Народное собрание (парламент) Болгарии проходят откровенно пропутинская партия "Возрождение" (4,84), а также партия ДПС (Движение за права и свободы) Деляна Пеевски (4,08%). ¦Болгарская социалистическая партия может не пройти в парламент – за них отдало голоса только 2,98%.

Напомним, по данным экзит-поллов, "Прогрессивная Болгария" Румена Радева получает результат на уровне 37-38%, что не дает им большинство.Впрочем, Румен Радев может без проблем сформировать коалицию с "Возрождением", что является наихудшим сценарием для Украины.

Напомним, нынешние выборы стали 8 досрочными парламентскими выборами в Болгарии, прошедшими за последние 5 лет. Явка на них составила 48,5%.

Напомним, накануне дня выборов страна обратилась к ЕС за помощью в борьбе с вмешательством со стороны России. А по состоянию на 16-30 19 апреля Министерство внутренних дел Болгарии получило 328 сообщений о возможных фальсификациях на выборах.

Также в Болгарии заявили о задержании 30 человек, подозреваемых в скупке голосов перед выборами.

