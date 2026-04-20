Трамп: США захопили іранське судно, яке намагалось прорвати блокаду в Оманській затоці

Американські військові захопили іранське судно, яке намагалось прорвати блокаду в Оманській затоці.

Про це у соцмережі Truth Social написав президент США Дональд Трамп, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, вантажне судно Touska під іранським прапором спробувало прорвати американську морську блокаду, "але це закінчилося для них невдало".

"Есмінець ВМС США USS Spruance, оснащений керованими ракетами, перехопив Touska в Оманській затоці та видав їм чітке попередження зупинитися. Іранський екіпаж відмовився слухати, тому наш військово-морський корабель зупинив їх, пробивши дірку в машинному відділенні", – зазначив Трамп.

Він також додав, що наразі корабель перебуває під охороною морських піхотинців США.

Президент також уточнив, що Touska перебуває під санкціями Міністерства фінансів США через попередні випадки незаконної діяльності.

У неділю, 19 квітня, президент США Дональд Трамп повідомив, що його представники вирушають до Пакистану на наступний раунд переговорів з Іраном, який відбудеться у понеділок. Трамп також вдався до чергових погроз Ірану. Він заявив, що якщо країна не погодиться на мирну угоду, то США атакують всі іранські електростанції та мости.

Тим часом ЗМІ повідомляли, що Іран відмовляється від переговорів зі США через морську блокаду.