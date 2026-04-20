Трамп: США захватили иранское судно, которое пыталось прорвать блокаду в Оманском заливе

Американские военные захватили иранское судно, когда оно пыталось прорвать блокаду в Оманском заливе.

Об этом в социальной сети Truth Social написал президент США Дональд Трамп, сообщает "Европейская правда".

По его словам, грузовое судно Touska под иранским флагом попыталось прорвать американскую морскую блокаду, "но это закончилось для них неудачно".

"Эсминец ВМС США USS Spruance, оснащенный управляемыми ракетами, перехватил Touska в Оманском заливе и выдал им четкое предупреждение остановиться. Иранский экипаж отказался подчиняться, поэтому наш военно-морской корабль остановил их, пробив дыру в машинном отделении", – отметил Трамп.

Он также добавил, что в настоящее время корабль находится под охраной морских пехотинцев США.

Президент также уточнил, что "Touska" находится под санкциями Министерства финансов США из-за предыдущих случаев незаконной деятельности.

В воскресенье, 19 апреля, президент США Дональд Трамп сообщил, что его представители отправляются в Пакистан на следующий раунд переговоров с Ираном, который состоится в понедельник. Трамп также прибег к очередным угрозам в адрес Ирана. Он заявил, что если страна не согласится на мирное соглашение, то США атакуют все иранские электростанции и мосты.

Между тем СМИ сообщали, что Иран отказывается от переговоров с США из-за морской блокады.