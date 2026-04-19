ЗМІ: Іран відмовляється від переговорів зі США через морську блокаду

Іран ще не ухвалив рішення щодо того, чи направляти своїх представників до Пакистану на переговори зі Сполученими Штатами через блокування ними іранських портів.

Як передає "Європейська правда", про це повідомило напівофіційне іранське інформаційне агентство Tasnim.

За даними ЗМІ, Тегеран відмовляється брати участі в переговорах, доки США не знімуть морську блокаду з іранських портів.

Агентство також повідомляє, що обмін повідомленнями між Іраном та Сполученими Штатами продовжувався через пакистанського посередника після завершення першого раунду переговорів.

У неділю, 19 квітня, президент США Дональд Трамп повідомив, що його представники вирушають до Пакистану на наступний раунд переговорів з Іраном, який відбудеться у понеділок. Трамп також вдався до чергових погроз Ірану. Він заявив, що якщо країна не погодиться на мирну угоду, то США атакують всі іранські електростанції та мости.

Раніше президент США заявив, що може не продовжувати тимчасове перемир’я між США та Іраном, якщо до середи переговори не приведуть до укладення угоди про остаточне припинення бойових дій.

Нагадаємо, 18 квітня Іран знову перекрив Ормузьку протоку, критично важливу для експорту нафти з країн Перської затоки, пояснивши це тим, що США не зняли блокаду їхніх портів.