Трамп анонсував нові переговори з Іраном та пригрозив Тегерану новими ударами

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його представники вирушають до Пакистану на наступний раунд переговорів з Іраном, який відбудеться у понеділок, 20 квітня.

Про це, як пише "Європейська правда", американський президент повідомив у своїй мережі Truth Social.

Трамп звинуватив Іран у порушенні домовленостей про припинення вогню, вказавши на атаку по французькому та британському суднах.

Також він анонсував новий раунд переговорів у столиці Пакистану – Ісламабаді, куди американські представники прибудуть у понеділок ввечері.

Трамп заявив, що Іран "допомагає" Вашингтону, заблокувавши Ормузьку протоку, оскільки, за його словами, через це Тегеран щоденно втрачає 500 мільйонів доларів, тоді як США "не втрачають нічого".

"Сполучені Штати нічого не втрачають. Насправді, багато суден зараз прямують до США, Техасу, Луїзіани та Аляски, щоб завантажитися, завдяки КВІР (Корпус вартових Ісламської революції – ред.), який завжди хоче бути "крутим хлопцем"!", – написав він.

Трамп також вдався до чергових погроз Ірану. Він заявив, що якщо країна не погодиться на мирну угоду, то США атакують всі іранські електростанції та мости.

"Ми пропонуємо дуже справедливу та розумну УГОДУ, і я сподіваюся, що вони її приймуть, бо якщо ні, Сполучені Штати знищать кожну електростанцію та кожен міст в Ірані. БІЛЬШЕ НІЯКОГО МІСТЕРА ДОБРОГО ХЛОПЦЯ! Вони впадуть швидко, вони впадуть легко", – написав Трамп.

Раніше президент США заявив, що може не продовжувати тимчасове перемир’я між США та Іраном, якщо до середи переговори не приведуть до укладення угоди про остаточне припинення бойових дій.

Нагадаємо, 18 квітня Іран знову перекрив Ормузьку протоку, критично важливу для експорту нафти з країн Перської затоки, пояснивши це тим, що США не зняли блокаду їхніх портів.

17 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що відповідно до умов перемир’я в Лівані прохід для всіх торгових суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на час припинення вогню.

Однак президент США Дональд Трамп у відповідь на таке оголошення заявив, що блокада іранських портів "залишатиметься в повній силі та дії" до того часу, поки угода США та Ірану "не буде виконана на 100%".