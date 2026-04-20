У Польщі повідомляють про збій у популярній платіжній системі
Понеділок, 20 квітня 2026, 11:23
У Польщі вранці 20 квітня повідомляють про проблему з платіжною системою Polcard, що використовується в РРО-терміналах та для онлайн-платежів.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Вранці у понеділок у Польщі почали повідомляти про проблеми з безготівковими розрахунками у низці магазинів, у тому числі відомій мережі Żabka, де використовуються термінали оператора Polcard.
Проблеми виникли у всіх клієнтів, незалежно від того, картки якого банку вони використовують, і чи це картка Visa, чи Mastercard. Повідомляють про труднощі також з онлайн-платежами, де використовується система Polcard.
Причини збою наразі невідомі.
Оновлено. Близько 12 години за польським часом Polcard повідомила, що несправність полагодили. "Перепрошуємо за ситуацію і створені незручності", – зазначили у компанії.
Нагадаємо, у Польщі повідомляли про низку невдалих кібератак на об’єкти енергетичної системи в останні дні 2025 року. У листопаді міністр цифровізації заявляв, що Польща зазнає найбільше кібератак в ЄС.
Також восени 2025 року хакери викрали дані користувачів сервісу онлайн-кредитів, включно з податковими ідентифікаційними номерами.