В Польше сообщают о сбое в популярной платежной системе

В Польше утром 20 апреля сообщают о проблеме с платежной системой Polcard, которые используются в РРО-терминалах и для онлайн-платежей.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Утром в понедельник в Польше начали сообщать о проблемах с безналичными расчетами в ряде магазинов, в том числе известной сети Żabka, где используются терминалы оператора Polcard.

Проблемы возникли у всех клиентов, независимо от того, карты какого банка они используют, и это карта Visa или Mastercard. Сообщают о трудностях также с онлайн-платежами, где используется система Polcard.

Причины сбоя пока неизвестны.

Обновлено. Около 12 часов по польскому времени Polcard сообщила, что проблема решена. "Приносим извинения за ситуацию и созданные неудобства", – отметили в компании.

Напомним, в Польше сообщали о ряде неудачных кибератак на объекты энергетической системы в последние дни 2025 года. В ноябре министр цифровизации заявлял, что Польша испытывает больше всего кибератак в ЕС.

Также осенью 2025 года хакеры похищали данные пользователей сервиса онлайн-кредитов, включая налоговые идентификационные номера.