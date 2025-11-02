У Польщі хакери викрали дані користувачів сервісу онлайн-кредитів, зокрема номери PESEL

Хакери отримали доступ до даних частини клієнтів польського сервісу SuperGrosz, який надає швидкі онлайн-кредити.

Про інцидент повідомив у соцмережі Х міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський, пише "Європейська правда".

За його словами, витік стосується великого обсягу конфіденційної інформації, зокрема номерів PESEL, адрес проживання, телефонів, адрес електронної пошти, імен та прізвищ, відомостей про сімейний стан, кількість дітей, місце роботи, дохід, а також номери банківських рахунків.

"Ситуація є дуже серйозною", – прокоментував хакерську атаку міністр.

Гавковський закликав клієнтів SuperGrosz бути особливо обережними – змінити паролі до своїх облікових записів, увімкнути двофакторну автентифікацію та захистити номер PESEL через додаток mObywatel.

Про витік повідомлено голову Управління із захисту персональних даних Польщі. Триває розслідування та пошук зловмисників.

У компанії AIQLABS, яка керує сервісом SuperGrosz, підтвердили факт кібератаки.

За повідомленням на сайті SuperGrosz, невідомі особи отримали віддалений доступ до частини бази даних клієнтів, використавши спеціально створений код. У компанії визнають, що зловмисники викрали щонайменше частину інформації та існує високий ризик її оприлюднення в інтернеті.

"Наразі нам відомо, що дані стосуються групи з 10 тисяч користувачів, потенційно масштаб витоку може бути більшим", – йдеться в повідомленні на сайті SuperGrosz.

