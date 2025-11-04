У Польщі заявили, що зазнають кібератак найбільше в ЄС

Віцепрем'єр Польщі, міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявив, що його країна зазнає найбільше кібератак в ЄС.

Про це він сказав в інтерв'ю на радіо RMF24, передає "Європейська правда".

Віцепрем'єр підкреслив, що Польща зараз є найбільш атакованою країною в Європейському Союзі.

"Тисячі кібератак відбуваються в Польщі щодня. Ми відбиваємо 99% з них. Вересень був рекордним місяцем", – сказав Гавковський.

Він додав, що лише у вересні Група реагування на інциденти комп'ютерної безпеки отримала 57 тисяч повідомлень про кібератаки. Але оскільки таких атак тисячі на день, навіть цей один відсоток – це десятки успішних вторгнень, додав міністр.

Гавковський підкреслив, що за атаками стоять як кіберзлочинці, так і іноземні держави, переважно Росія та Білорусь. "Ми перебуваємо у гібридній війні з Росією", – підкреслив віцепрем'єр.

У зв'язку з нещодавнім витоком даних Кшиштоф Гавковський звернувся до поляків із закликом зарезервувати свої номери PESEL. "Давайте зробимо це до інциденту, а не після нього. У додатку mObywatel це займає кілька секунд, а людей у цифровій ізоляції це можна зробити в офісі", – пояснив він.

Політик розповів, що під час останніх атак було викрадено десятки тисяч записів. Імена, прізвища, номери PESEL, телефони, адреси, банківські реквізити і навіть інформація про дітей і про місця роботи. "Це потужна база для подальших злочинів", – попередив міністр.

Як повідомлялось, Міністерство оборони Великої Британії розслідує повідомлення про те, що російські хакери викрали сотні конфіденційних військових документів і опублікували їх у даркнеті.

Минулого року в Британії зламали базу даних з особистою інформацією британських військовослужбовців і зловмисники отримали до неї доступ. За інформацією ЗМІ, за кібератакою стояв Китай.