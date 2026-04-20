Прокуратура Франції очікує Ілона Маска на допит у справі про алгоритми в X

Мільярдер та власник платформи X Ілон Маск у понеділок, 20 квітня, має з’явитися на допит французької прокуратури у справі, що стосується упередженості алгоритмів на його платформі.

Залишається незрозумілим, чи Маск буде присутній на слуханні. Дату допиту було призначено в лютому, коли відділ кіберзлочинності паризької прокуратури здійснив обшуки у французькому офісі X.

Розслідування, яке першочергово стосувалося шахрайства з даними, пізніше було розширено. Туди включили підозру у співучасті в поширенні дитячої порнографії та створенні оголених фейкових фото із зображенням реальних людей.

У липні Маск заперечив початкові звинувачення та назвав розслідування "політично вмотивованим".

З моменту купівлі Маском платформи X вона потрапила під контроль регуляторів та урядів кількох країн, зокрема щодо модерації контенту, практики обробки даних та дотримання місцевого законодавства.

Французькі прокурори заявили, що розслідування зосереджується на тому, чи спотворювали алгоритми X обробку контенту та чи компанія неналежним чином вилучала дані користувачів, після скарг від французьких законодавців та правозахисних груп.

Зазначається, що поточне розслідування може погіршити й без того напружені відносини Парижа з Вашингтоном. Днями газета The Wall Street Journal повідомила, що Міністерство юстиції США надіслало листа прокурору Парижа, в якому заявило, що не співпрацюватиме в розслідуванні, яке воно вважає політично мотивованим.

Зазначимо, що платформа X вже неодноразово опинялася у центрі розслідувань. 3 лютого Велика Британія розпочала розслідування проти компанії X та її чат-бота штучного інтелекту Grok через створення фейкових інтимних зображень дітей.

У січні минулого року розслідування щодо X провів Європейський Союз. Серед звинувачень Єврокомісії – недотримання правил прозорості реклами, ненадання розслідувачам достатнього доступу до даних та введення в оману користувачів шляхом присудження так званої "блакитної галочки".