Прокуратура Франции ожидает Илона Маска на допрос по делу об алгоритмах в X

Миллиардер и владелец платформы X Илон Маск в понедельник, 20 апреля, должен явиться на допрос французской прокуратуры по делу, касающемуся предвзятости алгоритмов на его платформе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Остается неясным, будет ли Маск присутствовать на слушании. Дата допроса была назначена в феврале, когда отдел киберпреступности парижской прокуратуры провел обыски во французском офисе X.

Расследование, которое в первую очередь касалось мошенничества с данными, позже было расширено. Туда включили подозрение в соучастии в распространении детской порнографии и создании обнаженных фейковых фото с изображением реальных людей.

В июле Маск отрицал первоначальные обвинения и назвал расследование "политически мотивированным".

С момента покупки Маском платформы X она попала под контроль регуляторов и правительств нескольких стран, в частности относительно модерации контента, практики обработки данных и соблюдения местного законодательства.

Французские прокуроры заявили, что расследование сосредотачивается на том, искажали ли алгоритмы X обработку контента и изымала ли компания ненадлежащим образом данные пользователей, после жалоб от французских законодателей и правозащитных групп.

Отмечается, что текущее расследование может ухудшить и без того напряженные отношения Парижа с Вашингтоном. На днях газета The Wall Street Journal сообщила, что Министерство юстиции США направило письмо прокурору Парижа, заявив, что не будет сотрудничать в расследовании, которое оно считает политически мотивированным.

Отметим, что платформа X уже неоднократно оказывалась в центре расследований. 3 февраля Великобритания начала расследование против компании X и ее чат-бота искусственного интеллекта Grok из-за создания фейковых интимных изображений детей.

В январе прошлого года расследование в отношении X провел Европейский Союз. Среди обвинений Еврокомиссии – несоблюдение правил прозрачности рекламы, непредоставление расследователям достаточного доступа к данным и введение в заблуждение пользователей путем присуждения так называемой "голубой галочки".