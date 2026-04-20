У МЗС Литви заявили, що не отримували запиту від Фіцо на переліт до РФ

Міністерство закордонних справ Литви заявило, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не звертався до країни із проханням про дозвіл на використання повітряного простору Литви для подорожі до Москви на 9 травня.

Про це МЗС країни повідомило LRT, пише "Європейська правда".

МЗС Литви наголосило, що участь національних лідерів у параді в Москві "не є ані правильною, ані доречною".

"Литва не отримувала запиту від Словаччини чи будь-якої іншої країни щодо використання нашого повітряного простору для польоту на парад 9 травня в Москві", – наголосила речниця міністра закордонних справ Крістіна Белікова.

Нагадаємо, у неділю, 19 квітня, Фіцо поскаржився, що Литва та Латвія не пропустять його літак через їхній повітряний простір для подорожі на військовий парад у Москві 9 травня.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Латвії, Литві та Естонії за таке рішення.

Минулого року країни Балтії також не пропустили літак з Фіцо до Москви через свій повітряний простір.

Через заборону на проліт над територією країн Балтії рейс із Фіцо вирушив до Москви південним шляхом – через Угорщину, Румунію, Чорне море, Грузію та власне Росію.