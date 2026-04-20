Сибіга подякував країнам Балтії за відмову пропустити літак з Фіцо до Москви на 9 травня

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Латвії, Литві та Естонії за рішення не пропускати через свій повітряний простір літак, яким словацький прем’єр Роберт Фіцо зібрався летіти до Москви на 9 травня.

Про це Сибіга написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Український міністр назвав позицію країн Балтії "рішучою" і закликав інші країни наслідувати їхній приклад.

"Якщо хтось забув, Росія досі веде загарбницьку війну проти України, створюючи прямі загрози безпеці Європи та міжнародному порядку. Міцний та постійний тиск має продовжуватися, доки Росія не буде повністю притягнута до відповідальності. Закликаємо інші країни наслідувати приклад наших балтійських друзів та також відмовити у використанні їхнього повітряного простору. Давайте компенсуємо брак совісті браком повітряних шляхів", – підкреслив він.

Нагадаємо, у неділю Фіцо поскаржився, що Литва та Латвія не пропустять його літак через їхній повітряний простір для подорожі на військовий парад у Москві 9 травня.

Минулого року країни Балтії також не пропустили літак з Фіцо до Москви через свій повітряний простір.

Через заборону на проліт над територією країн Балтії рейс із Фіцо вирушив до Москви південним шляхом – через Угорщину, Румунію, Чорне море, Грузію та власне Росію.

Того року Фіцо і сербський президент Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.