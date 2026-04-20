В МИД Литвы заявили, что не получали запроса от Фицо на перелет в РФ

Министерство иностранных дел Литвы заявило, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо не обращался в страну с просьбой о разрешении на использование воздушного пространства Литвы для путешествия в Москву на 9 мая.

Об этом МИД страны сообщил LRT, пишет "Европейская правда".

МИД Литвы отметил, что участие национальных лидеров в параде в Москве "не является ни правильным, ни уместным".

"Литва не получала запроса от Словакии или любой другой страны по использованию нашего воздушного пространства для полета на парад 9 мая в Москве", – отметила пресс-секретарь министра иностранных дел Кристина Беликова.

Напомним, в воскресенье, 19 апреля, Фицо пожаловался, что Литва и Латвия не пропустят его самолет через их воздушное пространство для путешествия на военный парад в Москве 9 мая.

Министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил Латвию, Литву и Эстонию за такое решение.

В прошлом году страны Балтии также не пропустили самолет с Фицо в Москву через свое воздушное пространство. Из-за запрета на пролет над территорией стран Балтии рейс с Фицо отправился в Москву южным путем – через Венгрию, Румынию, Черное море, Грузию и собственно Россию.