Трамп допускає можливість своєї зустрічі з новим керівництвом Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив про свою готовність зустрітися з іранським керівництвом у разі досягнення дипломатичного прориву.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив виданню New York Post.

Американський президент запевнив, що не бачить проблем у зустрічі з владою Ірану, якщо з’явиться така можливість.

"У мене немає проблем із зустріччю з ними. Якщо вони хочуть зустрітися, а у нас є дуже здібні люди, – але в мене немає проблем із зустріччю з ними", – сказав Трамп.

На запитання, чи знають США, хто керує Іраном, він відповів: "Ми маємо досить чітке уявлення і вважаємо, що маємо справу з потрібними людьми".

Він додав, що Іран має потенціал для процвітання, якщо виконає вимоги США. Водночас американський президент відмовився уточнити, з якими наслідками може зіткнутися Тегеран, якщо він відмовиться виконувати умови або якщо переговори зазначають невдачі.

"Ну, я не хочу з вами про це говорити. Ви можете собі уявити. Це буде неприємно", – відповів він на питання, чи планують США затримувати додаткові судна, пов’язані з Іраном.

У цьому ж інтерв’ю Трамп заявив, що американська делегація високого рівня на чолі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом перебуває в дорозі до Пакистану, де очікує на переговори з Іраном.

Слова американського президента суперечать публічним заявам Тегерану. У понеділок речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї підтвердив, що офіційний Тегеран не планує проводити новий раунд переговорів зі США.

19 квітня президент США Дональд Трамп вдався до чергових погроз Ірану. Він заявив, що якщо країна не погодиться на мирну угоду, то США атакують всі іранські електростанції та мости.