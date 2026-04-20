Трамп допускает возможность встречи с новым руководством Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности встретиться с иранским руководством в случае достижения дипломатического прорыва.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил изданию New York Post.

Американский президент заверил, что не видит проблем во встрече с властями Ирана, если появится такая возможность.

"У меня нет проблем со встречей с ними. Если они хотят встретиться, а у нас есть очень способные люди, – но у меня нет проблем со встречей с ними", – сказал Трамп.

На вопрос, знают ли США, кто руководит Ираном, он ответил: "У нас есть достаточно четкое представление и мы считаем, что имеем дело с нужными людьми".

Он добавил, что Иран имеет потенциал для процветания, если выполнит требования США. В то же время американский президент отказался уточнить, с какими последствиями может столкнуться Тегеран, если он откажется выполнять условия или если переговоры закончатся неудачей.

"Ну, я не хочу с вами об этом говорить. Вы можете себе представить. Это будет неприятно", – ответил он на вопрос, планируют ли США задерживать дополнительные суда, связанные с Ираном.

В этом же интервью Трамп заявил, что американская делегация высокого уровня во главе с вице-президентом США Джей Ди Венсом находится в пути в Пакистан, где ожидает переговоров с Ираном.

Слова американского президента противоречат публичным заявлениям Тегерана. В понедельник пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что официальный Тегеран не планирует проводить новый раунд переговоров с США.

19 апреля президент США Дональд Трамп прибег к очередным угрозам в адрес Ирана. Он заявил, что если страна не согласится на мирное соглашение, то США атакуют все иранские электростанции и мосты.