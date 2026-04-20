Трамп підтвердив, що делегація США на чолі з Венсом вирушила на переговори з Іраном

Американська делегація високого рівня на чолі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом перебуває в дорозі до Пакистану, де очікує на переговори з Іраном.

Про це, як пише "Європейська правда", президент США Дональд Трамп повідомив виданню New York Post.

Ця заява прозвучала після того, як речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї публічно підтвердив, що офіційний Тегеран не планує проводити новий раунд переговорів зі США.

"Ми повинні провести переговори. Тож я припускаю, що на цей час ніхто не грає в ігри", – сказав американський президент у короткому інтерв’ю, відкинувши сумніви щодо того, чи проваляться переговори.

Президент підтвердив, що до складу делегації США високого рівня входять віцепрезидент Джей Ді Венс, спеціальний посланець Стів Віткофф та радник Джаред Кушнер. За його словами, вони прибудуть до Ісламабаду ввечері за місцевим часом.

В основі переговорів, за словами Трампа, лежить головна вимога – Іран повинен відмовитися від будь-яких прагнень до ядерної зброї.

"Позбудьтеся ядерної зброї. Це дуже просто", – сказав він.

США заявили про участь у новому раунді переговорів, який відбувається лише за кілька днів до закінчення терміну дії угоди про припинення вогню з Іраном на тлі ескалації напруженості в регіоні.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що Іран відмовляється від переговорів зі США через морську блокаду його портів.

19 квітня президент США Дональд Трамп вдався до чергових погроз Ірану. Він заявив, що якщо країна не погодиться на мирну угоду, то США атакують всі іранські електростанції та мости.