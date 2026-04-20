Іран підтвердив, що відмовляється від другого раунду переговорів зі США

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї підтвердив, що офіційний Тегеран не планує проводити новий раунд переговорів зі США.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву речника іранського зовнішньополітичного відомства наводить телеканал Al Jazeera.

Багаї зазначив, що Іран відмовляється вести переговори, оскільки США порушили угоду ще на етапі її реалізації. Він також згадав американську блокаду іранських портів.

Він додав, що у Тегерані не можуть забути про атаки США на Іран під час попередніх дипломатичних переговорів.

Речник наголосив, що Іран і надалі захищатиме свої національні інтереси.

"Американці грають у гру, звинувачуючи Іран. Вони продовжують цю гру, замість того, щоб відігравати конструктивну роль. Але ми не можемо очікувати, що американці скажуть правду – вони завжди звинувачують нас", – наголосив він.

Раніше про те, що Іран відмовляється від переговорів зі США повідомляли ЗМІ.

Тим часом 19 квітня президент США Дональд Трамп повідомив, що його представники вирушають до Пакистану на наступний раунд переговорів з Іраном, який відбудеться у понеділок.

Трамп також вдався до чергових погроз Ірану. Він заявив, що якщо країна не погодиться на мирну угоду, то США атакують всі іранські електростанції та мости.