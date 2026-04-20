Німеччина викликала посла РФ після погроз виробництву дронів

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало для пояснень посла Росії у Берліні через погрози російських офіційних осіб.

Про це МЗС Німеччини повідомило у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У зовнішньополітичному відомстві Німеччини заявили, що прямі погрози Росії на адресу об’єктів у Німеччині "є спробою підірвати підтримку України та перевірити нашу єдність".

"Наша відповідь чітка: нас не залякати. Такі погрози та будь-які форми шпигунської діяльності в Німеччині є абсолютно неприйнятними", – акцентували у МЗС Німеччини.

Тому, як наголосили у відомстві, Німеччина викликала російського посла.

На аналогічний крок пішла й Чехія.

Минулого тижня у Міноборони Росії опублікували перелік адрес у десятку країн Європи, де нібито розташовані підприємства спільного з Україною виробництва БпЛА, натякаючи на "заходи у відповідь".

Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен сказав, що Нідерланди не зважатимуть на російські погрози.