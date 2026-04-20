Чехія висловила послу РФ протест через погрози виробництву дронів у Європі

В МЗС Чехії розповіли про виклик 20 квітня російського посла після погроз Москви низці європейських країн стосовно спільних з Україною підприємств виробництва дронів.

Про це йдеться у повідомленні відомства, передає "Європейська правда".

В МЗС Чехії нагадали, що у відповідь на заяву Міністерства оборони Російської Федерації та подальший коментар заступника голови Ради безпеки Російської Федерації та колишнього президента Дмитрія Медведєва щодо кількох чеських компаній, визначених як можливі цілі російських атак, міністр закордонних справ та віцепрем'єр Петр Мацінка вирішив викликати посла РФ.

"Сьогодні о 10:00 ранку послу Александру Змєєвському було висловлено рішучий протест проти таких погроз. Така риторика, спрямована проти Чеської Республіки, чеських суб’єктів та наших союзників, є абсолютно неприйнятною", – йдеться у повідомленні.

Також у відомстві нагадали російському послу, що саме війна Росії проти України призвела до серйозного погіршення ситуації з безпекою в Європі.

"Усі форми допомоги, яку Чеська Республіка надає Україні, ґрунтуються на міжнародному праві", – заявили в МЗС Чехії.

Минулого тижня у Міноборони Росії опублікували перелік адрес у десятку країн Європи, де нібито розташовані підприємства спільного з Україною виробництва БпЛА, натякаючи на "заходи у відповідь".

Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен сказав, що Нідерланди не зважатимуть на російські погрози.

Нагадаємо, у Чехії триває розслідування підпалу на об’єкті збройового заводу, де виготовляють дрони для України. Відповідальність за акцію взяла на себе група, що протестує проти співпраці з Ізраїлем, проте припускають, що це є лише прикриттям.

