Германия вызвала посла РФ после угроз производству дронов

Министерство иностранных дел Германии вызвало для объяснений посла России в Берлине из-за угроз российских официальных лиц.

Об этом МИД Германии сообщил в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Во внешнеполитическом ведомстве Германии заявили, что прямые угрозы России в адрес объектов в Германии "служат попыткой подорвать поддержку Украины и проверить наше единство".

"Наш ответ четкий: нас не запугать. Такие угрозы и любые формы шпионской деятельности в Германии абсолютно неприемлемы", – акцентировали в МИД Германии.

Поэтому, как отметили в ведомстве, Германия вызвала российского посла.

На аналогичный шаг пошла и Чехия.

На прошлой неделе в Минобороны России опубликовали перечень адресов в десятке стран Европы, где якобы расположены предприятия совместного с Украиной производства БпЛА, намекая на "ответные меры".

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен сказал, что Нидерланды не будут обращать внимания на российские угрозы.