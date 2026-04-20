Мадяр закликав Зеленського відновити транзит нафти "Дружбою"

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр закликав президента України Володимира Зеленського відновити транзит російської нафти трубопроводом "Дружба", якщо він придатний до експлуатації, заявивши, що новий уряд не піде на "жодні поступки" у цьому питанні.

Про це, як пише "Європейська правда", Мадяр сказав під час пресконференції, цитує Telex.

Під час спілкування з пресою лідер "Тиси" звернувся до українського президента із закликом "виконати свою обіцянку" та відновити роботу трубопроводу "Дружба". За його словами, це може статися найближчими днями.

У своєму зверненні Мадяр також застеріг Зеленського від "шантажу" Угорщини щодо розблокування нафтопроводу.

"Ми не підемо на жодні поступки, і я б не радив, ще раз кажу, ми не знаємо один одного, але я б не радив українському президенту йти цим шляхом. Це не сприймуть не лише в Угорщині, але й у Європі, європейські лідери теж не сприймуть, що він хоче переглянути вже узгоджені речі та шантажувати європейських лідерів", – заявив Мадяр.

Він порівняв вчинки українського президента із вимогливою поведінкою під час вечері.

"Це якби хтось пішов на вечерю, його запросили, а потім він почав шантажувати: якщо не буде лечо, або не спечуть на середньому вогні, то я зроблю те й те. На мою думку, це неправильне ставлення, і я б не радив так чинити", – сказав Мадяр.

Чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні заявив, що Україна висловила готовність відновити постачання нафти трубопроводом "Дружба" у понеділок, за умови, що Будапешт розблокує кредит ЄС на суму 90 млрд євро.

При цьому очільник угорського уряду повторив свою позицію про те, що він розблокує кредит лише після того, як буде відновлено постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

За даними "Європейської правди", посли ЄС спробують остаточно схвалити кредит на 90 млрд євро для України 22 квітня.

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене, але підтвердив, що Будапешт не братиме у ньому участі.