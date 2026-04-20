Мадьяр призвал Зеленского возобновить транзит нефти по "Дружбе"

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал президента Украины Владимира Зеленского возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", если он пригоден к эксплуатации, заявив, что новое правительство не пойдет "ни на какие уступки" в этом вопросе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Мадьяр сказал во время пресс-конференции, цитирует Telex.

Во время общения с прессой лидер "Тисы" обратился к украинскому президенту с призывом "выполнить свое обещание" и возобновить работу трубопровода "Дружба". По его словам, это может произойти в ближайшие дни.

В своем обращении Мадьяр также предостерег Зеленского от "шантажа" Венгрии по разблокированию нефтепровода.

"Мы не пойдем ни на какие уступки, и я бы не советовал, еще раз говорю, мы не знаем друг друга, но я бы не советовал украинскому президенту идти этим путем. Это не воспримут не только в Венгрии, но и в Европе, европейские лидеры тоже не воспримут, что он хочет пересмотреть уже согласованные вещи и шантажировать европейских лидеров", – заявил Мадьяр.

Он сравнил поступки украинского президента с требовательным поведением во время ужина.

"Это если бы кто-то пошел на ужин, его пригласили, а потом он начал шантажировать: если не будет лечо, или не испекут на среднем огне, то я сделаю то и то. По моему мнению, это неправильное отношение, и я бы не советовал так поступать", – сказал Мадьяр.

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что Украина выразила готовность возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в понедельник, при условии, что Будапешт разблокирует кредит ЕС на сумму 90 млрд евро.

При этом глава венгерского правительства повторил свою позицию о том, что он разблокирует кредит только после того, как будут возобновлены поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

По данным "Европейской правды", послы ЕС попытаются окончательно одобрить кредит на 90 млрд евро для Украины 22 апреля.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято, но подтвердил, что Будапешт не будет в нем участвовать.