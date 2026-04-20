В Эстонии критикуют Зеленского за заявления о возможном нападении РФ на Балтию

Эстонские политики утверждают, что заявления президента Владимира Зеленского о возможной подготовке РФ к нападению на страны Балтии не способствуют сотрудничеству.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

В воскресном интервью национальному телемарафону Владимир Зеленский предположил, что Россия блокирует интернет не для подавления критики правительства, а с целью предотвратить недовольство, которое может вызвать запланированная масштабная мобилизация. По оценке президента Украины, целью мобилизации является массированная атака на Украину или же на страны Балтии.

Зеленский выразил сомнения, отвечая на вопрос о том, применит ли НАТО 5-ю статью о коллективной обороне в случае нападения на страны Балтии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна сообщил ERR, что Украина с начала полномасштабной войны в 2022 году неоднократно указывала на то, что они могут быть не единственными, на кого нападет Россия. Более того, прямо упоминались страны Балтии.

По словам Тсахкны, подобные заявления союзника отнюдь не упрощают сотрудничество. Кроме того, министр добавил, что в словах Зеленского нет правды.

"Такие высказывания, во-первых, не соответствуют нашим разведданным и нашей оценке угроз. Мы не видим, чтобы Россия концентрировала свои войска или вообще каким-либо образом готовилась в военном плане к нападению на НАТО или страны Балтии – скорее наоборот. Россия находится в не очень сильном положении на украинском фронте, а также в экономическом плане", – отметил Тсахкна.

По мнению министра, о нарушении пятой статьи НАТО говорить нельзя.

"Конечно, не добавляет силы то, что президент США Трамп критично относится к европейским союзникам в контексте НАТО. Но это не означает, что НАТО не способно реагировать. НАТО абсолютно точно отреагирует, если то или иное государство-член будет атаковано, здесь нет никаких сомнений", – заявил Тсахкна, подчеркнув, что у Эстонии, кроме альянса, есть и собственная обороноспособность.

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон также отметил, что это не первый случай, когда руководство Украины заявляет, что страны Балтии – следующие.

"В сторону Европы как бы грозят пальцем. Мол, смотрите, если мы как-то окажемся в более слабой позиции или проиграем, то следующими будете вы, или в основном страны Балтии. Это, конечно, неприятно и, безусловно, подпитывает российский нарратив о том, что "мы – сторона, которая победила, мы атакуем, а вы отступаете и проигрываете", – сказал Михкельсон.

По словам Михкельсона, эта тема поднималась и на встречах с украинцами. Он считает, что в случае серьезной угрозы союзники должны обмениваться такими сообщениями между собой, а не поднимать шум в СМИ. При этом сообщения, передаваемые через прессу, часто остаются на уровне спекуляций.

"Зеленский подчеркнул, что НАТО должно быть единым и готовым реагировать на действия Путина. Я согласен, что ни один человек не подрывал доверие к пятой статье так сильно, как президент США Дональд Трамп, но и президент Украины сейчас ее подрывает", – заявил Михкельсон.

По словам председателя комиссии по иностранным делам, президент Украины не должен способствовать распространению российских тезисов.

По словам лидера консервативной партии EKRE Мартина Хельме, в послании Зеленского нет ничего нового, однако, по его мнению, Эстония и сама внесла вклад в создание этого нарратива.

"Мне кажется, что они [дипломаты] на самом деле сами создали этот нарратив. С самого начала войны в Украине основным посланием Партии реформ было то, что людей нужно доводить до безумия от страха перед Россией, и под прикрытием этого страха можно повышать любые налоги и демонизировать внутриполитическую оппозицию как пособников Кремля", – сказал Хельме.

Целью Зеленского в таких выступлениях, по мнению Хельме, является создание атмосферы страха, которая заставила бы союзников предоставлять ему больше техники.

"Бесконечное доведение людей до стресса и запугивание в итоге больше не работают на то, чтобы все начали действовать более целенаправленно для предотвращения военной угрозы или лучшего планирования – это превратилось в риторические нападки", – сказал Хельме.

Ранее российская пропаганда активно распространяла утверждения, что страны Балтии и Польша якобы разрешили Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по портам РФ вокруг Петербурга, а в МИД РФ заявили, что "сделали предупреждение" странам Балтии.

Также в Минобороны России опубликовали перечень якобы адресов в Европе, где расположены предприятия совместного с Украиной производства БПЛА, намекая на "ответные меры".