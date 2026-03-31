Латвія висловила Росії протест через дезінформацію довкола українських БпЛА

Латвія висловила Росії протест у зв’язку з поширенням дезінформації, ніби Латвія дозволяє використовувати Україні свою територію для атак по російських портах.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС Латвії, пише "Європейська правда".

31 березня Міністерство закордонних справ Латвії передало російському посольству у Ризі офіційну ноту протесту стосовно російської кампанії дезінформації проти країн Балтії.

"Латвія відкидає як цілковито безпідставні неправдиві твердження, поширювані Росією, нібито Латвія дозволила використовувати свою територію для атак БпЛА проти Росії, та вимагає негайно відкликати цю кричуще неправдиву інформацію", – йдеться у заяві.

В МЗС Латвії також підкреслили, що загарбницька війна Росії проти України є грубим порушенням міжнародного права і Статуту ООН, а Україна має легітимне право на самозахист.

"Латвія повторює свою вимогу, щоб Росія негайно припинила війну проти України та повністю вивела свої збройні сили з міжнародно визнаної території України", – наголосили у відомстві.

Як відомо, упродовж тижня системних ударів України по російських портах на Балтійському морі, що відіграють ключову роль для експорту нафти, у низці випадків ударні БпЛА залетіли на територію держав Балтії та Фінляндії.

В МЗС України перепросили перед партнерами за ці випадки.

Вранці 31 березня на території Естонії знову знайшли безпілотник, що розбився там, всього повітряний простір могли порушити близько десятка апаратів.

Водночас Москва просуває наратив, що ці країни нібито дозволили Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по російських портах.