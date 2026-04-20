Мерц: зараз у США немає підстав для військового втручання на Кубі

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що не бачить підстав для військового втручання США на Кубі.

Про це він сказав у понеділок, 20 квітня, під час пресконференції із президентом Бразилії, передає Spiegel, пише "Європейська правда".

Мерц заявив, що попри всі проблеми, з якими зіштовхується Куба – вона не становить "жодної очевидної загрози для третіх країн за межами Куби".

"Не існує жодних очевидних підстав для втручання на Кубі. Я можу лише порадити: якщо існують конфлікти, якщо є прагнення до змін – зокрема щодо свободи пересування, відкритих кордонів та прав людини – цей шлях слід долати дипломатичними засобами та мирно, а не безпідставно розпочинати тут новий конфлікт у світі, що лише створить додаткові проблеми", – акцентував канцлер Німеччини.

Мерц зазначив, що належить до тих, хто виступає за "сильну обороноздатність країни".

"Але оборонний потенціал не означає право на військове втручання в інші країни, якщо їхні політичні системи не відповідають уявленням інших (...) Зараз у США немає підстав розпочинати такі дії", – додав він.

США відновили тиск на Кубу в січні, коли розпочали операцію із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, що призвело до найсильнішої економічної кризи на острові з часів розпаду Радянського Союзу.

До повалення Мадуро Куба значною мірою залежала від Венесуели в імпорті пального. Американський президент Дональд Трамп сказав у березні, що США "розмовляють з Кубою" і вірять, що втручання у Венесуелі створить додатковий тиск на Кубу.

Раніше Трамп заявляв, що перед Кубою спочатку потрібно розібратися з Іраном.

Потім Трамп заявив, що Куба перебуває на межі краху, і Сполучені Штати можуть робити з островом все, що захочуть.