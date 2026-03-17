Трамп: "Я справді вірю, що буду мати честь забрати Кубу"

Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба перебуває на межі краху, і Сполучені Штати можуть робити з островом все, що захочуть.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав журналістам у Білому домі, його цитує Politico.

Президент США заявив, що Куба зараз має серйозні проблеми з паливом після того, як Сполучені Штати змусили Венесуелу припинити критичну підтримку цього карибського острова.

"Я думаю, Куба бачить кінець. Усе своє життя я чув про США і Кубу. Коли США це зроблять? Я справді вірю, що буду мати честь – мати честь забрати Кубу", – заявив президент США.

На прохання уточнити, що він мав на увазі під "забрати Кубу", яка перебуває під контролем комуністичного режиму з 1959 року, Трамп зазначив, що США можуть втрутитись "в будь-якій формі".

"Чи я її звільню, чи заберу – думаю, я можу зробити з нею все, що захочу, хочете знати правду. Вони дуже ослаблена нація на цей момент", – сказав він.

Ці коментарі свідчать про більш загрозливий тон США президента, який у п’ятницю заявляв, що можливе "дружнє захоплення" Куби.

США відновили тиск на Кубу в січні, коли розпочали операцію із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, що призвело до найсильнішої економічної кризи на острові з часів розпаду Радянського Союзу.

До повалення Мадуро Куба значною мірою залежала від Венесуели в імпорті пального. Трамп сказав у березні, що США "розмовляють з Кубою" і вірять, що втручання у Венесуелі створить додатковий тиск на Кубу.

Раніше Трамп заявляв, що перед Кубою спочатку потрібно розібратися з Іраном.